Госдеп посоветовал американцам написать завещание перед поездкой на Украину
Госдеп посоветовал гражданам США составить завещание перед поездкой на Украину
Госдеп рекомендовал американцам перед поездкой на Украину на всякий случай составить завещание. Сообщение об этом опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства США.
Любителям экстремального туризма, которые решили не прислушиваться к рекомендациям властей США и все-таки собрались на Украину, посоветовали не только составить завещание перед отлетом, но и сдать образцы ДНК в медучреждении на случай, если они потребуются родственникам.
Американцам также рекомендовали заранее проговорить вопросы опеки над детьми и ухода за домашними животными, если они есть. Кроме того, отбывающим в Незалежную посоветовали составить собственный план безопасности.
Однако Госдеп по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от путешествий на Украину, где сейчас сложная обстановка. А в конце февраля американцев также призвали отказаться от поездок в Россию, а среди возможных угроз, помимо ограничений транспортного сообщения, в дипведомстве США не исключали и возможных терактов.
Ранее США объяснили, почему отказались от создания бесполетной зоны над Украиной.