Госдеп попросил Россию «убраться Ближнего Востока». Но виноват Обама

Россия должна покинуть Ближний Восток, потому что она играет там «деструктивную роль». Такое мнение выразил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

Свое заявление он озвучил в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что администрация экс-президента Барака Обамы «приветствовала приход русских в Сирию» на помощь лидеру страны Башару Асаду, надеясь, что это «затянет русских в трясину».

«Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы — прим. ред.)», — заявил Шенкер.

Помощник госсекретаря считает, что успех в Сирии подтолкнул Россию к действиям в Ливии. Где, по его словам, она сейчас «не играет продуктивной или стабилизирующей роли».

С 2015 года Россия по просьбе официальных сирийских властей помогает в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали еще одно соглашение, позволяющее 11 российским кораблям базироваться в порте Тартус.

Ранее стало известно, что российские военные в Сирии получат дополнительную недвижимость и акваторию. Президент поручил Минобороны и МИД провести переговоры по этому вопросу с сирийской стороной.