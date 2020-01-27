Госдеп попросил Ирак о защите дипобъектов после атаки в Багдаде

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили правительству Ирака о необходимости выполнять свои обязательства по защите американских дипобъектов.

«Мы призываем правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов», — процитировал телеканал CNN представителя внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

В Госдепе не стали уточнять, пострадали ли сотрудники посольства при обстреле.

С сентября прошлого года, добавили в ведомстве, на американское диппредставительство в Ираке совершили 14 нападений. Их организовал Иран и получающие от него поддержку ополченцы.

«Насильственные действия против наших дипломатических объектов просто недопустимы. Мы должны обеспечить безопасность американских дипломатов, военнослужащих и других американцев в Ираке», — подчеркнул член Палаты представителей Майкл Маккол.

Несколько ракет упали накануне рядом с «зеленой зоной» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства. В здание посольства, в том числе и его ресторан, попали три снаряда. Людей из него эвакуировали вертолетами.