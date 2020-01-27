Госдеп попросил Ирак о защите дипобъектов после атаки в Багдаде
«Мы призываем правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов», — процитировал телеканал CNN представителя внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.
В Госдепе не стали уточнять, пострадали ли сотрудники посольства при обстреле.
С сентября прошлого года, добавили в ведомстве, на американское диппредставительство в Ираке совершили 14 нападений. Их организовал Иран и получающие от него поддержку ополченцы.
«Насильственные действия против наших дипломатических объектов просто недопустимы. Мы должны обеспечить безопасность американских дипломатов, военнослужащих и других американцев в Ираке», — подчеркнул член Палаты представителей Майкл Маккол.
Несколько ракет упали накануне рядом с «зеленой зоной» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства. В здание посольства, в том числе и его ресторан, попали три снаряда. Людей из него эвакуировали вертолетами.