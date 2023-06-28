28 июня 2023, 22:10
Госдеп пообещал продолжить вводить санкции против ЧВК «Вагнер»
Госдеп: США продолжат применять санкции против ЧВК «Вагнер» и связанных ней лиц
Американские власти пообещали и дальше вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и тех лиц, которые связаны с ней. Такое заявление сделал заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Его слова передал ТАСС.
«Мы лишь утверждаем, что за ЧВК „Вагнер“ числится очень ясный список. Поэтому они и основатель группы Евгений Пригожин находятся под санкциями, и США продолжат принимать меры для привлечения их к ответственности», — сказал Пател.
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Представитель Госдепа также прокомментировал возможное присутствие частной военной компании и самого Пригожина в Белоруссии. По его словам, это может оказать крайне негативное воздействие. Это касается любой страны, где есть бойцы.
Ранее стало известно, что Польша планирует укрепить оборону госграницы с Белоруссией из-за прибытия прибытия туда «вагнеровцев». По данным вице-премьера страны Ярослава Качиньского, в РБ может находиться около восьми тысяч бойцов ЧВК, что является угрозой для Украины, Литвы и Польши.
США
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