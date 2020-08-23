Госдеп подтвердил визит заместителя Помпео в Россию

Кроме визита в Москву в планах Бигана значатся Литва, Украина и Австрия. Европейское турне американского дипломата продлится с 24 по 27 августа.

Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Рябков в минувшую субботу, 22 августа, заявил, что в ходе своего визита в Москву Биган намерен обсудить ситуацию в Белоруссии, российско-американские отношения и ряд других вопросов. Он уточнил, что ситуация в Минске — это только один из пунктов достаточно широкой повестки.

«Запланирована целая серия контактов на разном уровне», — уточнил представитель российского Министерства иностранных дел.

Ранее СМИ сообщали, что после визита в Москву Биган направится в Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская. Пока не известно, намерен ли американский дипломат с ней встретиться.

Государственный секретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон может ввести санкции против официального Минска в связи с допущенными нарушениями на выборах. Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Белоруссии как ужасную и отметил, что следит за развитием событий.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. На этой неделе протесты сторонников оппозиции продолжаются. Сегодня они вышли на марш по улицам Минска.