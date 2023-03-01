Мир 01 марта 2023, 22:59 Госдеп подтвердил получение ноты о приостановке участия России в ДСНВ Прайс: США официально получили ноту о приостановке участия России в ДСНВ РИА «Новости»

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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США получили официальную ноту о приостановлении участия России в Договоре СНВ. Документ передали посольству США в Москве 28 февраля, сообщил ТАСС.

«Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и США», — сказал Прайс.

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В Госдепартаменте заявили, что США по-прежнему продолжают исполнять ДСНВ. Это касается количества ядерных вооружений. Пока же Вашингтон анализирует дальнейшие шаги в связи с приостановлением России своего участия в Договоре.

Глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс на этом же брифинге заявил, что США готовы провести двустороннюю встречу с Россией по выполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

О приостановке участия России в Договоре СНВ 21 февраля заявил президент Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. Российский лидер подчеркнул, что страна не выходит из Договора.