Госдеп подтвердил подлинность документов в El Pais с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности

Госдеп США подтвердил подлинность документов об ответе США и НАТО на предложения России по безопасности. Ранее их опубликовали в испанской газете El País. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Трансляция его выступления доступна в Twitter.

«Я не видел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными», — заявил он.

До этого подлинность документов в испанской газете подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что утечка произошла не со стороны США.

Он подчеркнул, что если Россия готова найти дипломатическое решение для выхода из кризиса, то ответы США и НАТО предоставляют такую возможность.

Полный текст ответов США и НАТО на проекты безопасности, подготовленные Россией, опубликовала испанская газета El Pais.

В документах говорится, что США готовы начать диалог с Россией по взаимным обязательствам об ограничении развертывания наступательных ракетных систем на территории Украины, а также вернуться к вопросам контроля за ракетами средней и малой дальности.

Среди других мер США выступили за взаимный отказ от размещения ядерного оружия в Восточной Европе, продолжение работы Совета США — НАТО, предоставление военным доступ к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских военных баз.

Кроме предложений, в документах также содержится предупреждение о недопустимости агрессии против Украины, которая приведет к ответу со стороны США и их союзников.

В ответе НАТО говорится, что альянс не хочет конфронтации с Россией, но не может выполнить поставленные условия из-за принципов, на которых основано объединение. НАТО предложил России возобновить действие договора об обычных вооруженных силах в Европе, отказаться от испытания противоспутникового и гиперзвукового оружия и заново открыть представительства в Москве и Брюсселе.