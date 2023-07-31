Мир 31 июля 2023, 21:20 Госдеп подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности Госдеп США подтвердил сроки начала переговоров с Украиной по гарантиям безопасности Pxhere

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США и Украина начнут переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву уже на этой неделе. Это подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привел ТАСС.

«Эти переговоры стартуют на текущей неделе», — заявил Миллер на регулярном брифинге.

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По словам руководителя пресс-службы Госдепа США, переговоры между странами проведут в виртуальном формате, добавил RT. Возглавлять американскую делегацию будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что российские власти будут следить за переговорами США и Украины о гарантиях безопасности.

Украина рассчитывает, что по итогам обсуждения Соединенные Штаты предоставят ей долговременные обязательства, которые дадут возможность в будущем противостоять России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что помощи, которую его страна получает от Запада, недостаточно, пока идет конфликт с Россией. Украина, как уточнил Зеленский, получает разную помощь.