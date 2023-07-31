31 июля 2023, 21:20
Госдеп подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
Госдеп США подтвердил сроки начала переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
США и Украина начнут переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву уже на этой неделе. Это подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привел ТАСС.
«Эти переговоры стартуют на текущей неделе», — заявил Миллер на регулярном брифинге.
Реклама
По словам руководителя пресс-службы Госдепа США, переговоры между странами проведут в виртуальном формате, добавил RT. Возглавлять американскую делегацию будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что российские власти будут следить за переговорами США и Украины о гарантиях безопасности.
Украина рассчитывает, что по итогам обсуждения Соединенные Штаты предоставят ей долговременные обязательства, которые дадут возможность в будущем противостоять России.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что помощи, которую его страна получает от Запада, недостаточно, пока идет конфликт с Россией. Украина, как уточнил Зеленский, получает разную помощь.
США
Госдеп США
Украина
Реклама
Реклама