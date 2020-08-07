Госдеп подтвердил, что ищет данные о вмешательстве в выборы США через СМС-рассылки

США рассылают СМС-уведомления о поиске данных о вмешательстве в выборы по всему миру. В том числе сообщения получили россияне.

Эту информацию РИА «Новости» подтвердил представитель американского Госдепа. Он отметил, что запущенная кампания является глобальной.

«Программа государственного департамента США Награда за правосудие“ рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках», — рассказал он.

Он подчеркнул, что в этих сообщениях есть отсылки к официальным аккаунтам поисковой программы в социальных сетях. По словам представителя Госдепа, если у получателей возникают сомнения в подлинности конкретного СМС, то они могут обратиться к официальному сайту программы.

На днях американские власти заявили, что готовы выплатить до десяти миллионов долларов за информацию о лицах, которые оказывали влияние на выборы в США. Спустя сутки смс о вознаграждении стали поступать россиянам из разных регионов.