Государственный департамент США не стал комментировать озабоченность конгрессменов по «Северному потоку — 2». Однако ведомство заявило, что готово обсудить с ними ситуацию.

Об этом рассказал представитель госдепа Нед Прайс во время Брифинга — так он ответил на просьбу прокомментировать письмо группы конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы в общем не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сосредоточена на тех же усилиях — предотвратить завершение трубопровода «Северный поток — 2», — отметил он.

Прайс добавил, что у госсекретаря будет возможность поговорить об этом с конгрессменами 10 марта: в этот день Блинкен будет давать показания в палате представителей. Создатели документа отметили, что заявления администрации США, которые она делает против российского газопровода, не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей.

В документе указаны 15 судов и ряд компаний, против которых до сих пор не введены санкции. Кроме того, конгрессмены призывают как можно скорее ввести против них ограничения.