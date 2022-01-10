Госдеп поддержал желание России «двигаться быстро» в переговорах

Госдеп США прокомментировал переговоры с Россией в Женеве. По словам его спикера Неда Прайса, «российские должностные лица заявили, что хотят двигаться быстро — и мы готовы это делать», передало РИА «Новости».

При этом Прайс заметил, что переговоры по контролю над вооружениями в частности «не могут быть решены за несколько дней или недель». Поэтому диалогу необходимо «дать время и пространство, необходимые, чтобы добиться прогресса».

«Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече — до тех пор, пока они будут носить практический характер», — прокомментировал Прайс встречу в целом.

Власти США не согласны с возможным введением ограничений на прием новых стран в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением выступила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. По ее словам, политика «открытых дверей» в НАТО всегда была и остается центральной для альянса.