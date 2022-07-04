Госдеп озвучил подробности «Программы спикеров» США для Северной Македонии

В Северную Македонию пригласят экспертов из США для реализации «Программы спикеров». По информации Госдепартамента, будут привлекаться активные специалисты из числа американских граждан. Об этом написал RT.

Работа граждан США будет ориентирована на молодых лидеров Северной Македонии, «способных влиять на политику и общество».

«Для реализации „Программы спикеров“ в Северную Македонию приглашаются активные специалисты из числа граждан США для общения с профессиональной и студенческой аудиторией по всей стране на темы, имеющие стратегическое значение для США и Северной Македонии», — говорится в документе.

В программе будут рассмотрены проблемы судебной системы, работа правительства, современная журналистская практика и борьба с дезинформацией.