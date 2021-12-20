Госдеп ответит на предложения России по гарантиям безопасности собственным списком

Предложенные Россией гарантии безопасности не успокоили США. Американская сторона намерена представить собственный перечень обеспокоенностей действиями РФ.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал на брифинге развитие событий после публикации российским МИД проектов договоров с США и НАТО. Трансляцию его выступления организовали в Twitter.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО», — напомнил Прайс.

В США намерены ответить на это собственным перечнем, который хотят составить «вместе с европейскими союзниками и партнерами». В нем будут указаны действия России, которые «наносят вред наши общим интересам и ценностям». Каких-либо поступков со стороны РФ, которые бы снизили обеспокоенность американцев по поводу ситуации вокруг Украины, в США не увидели.

В Госдепе добавили, что готовы вести с российской стороной диалог о проблемах безопасности в Европе. Информации о конкретных контактах по этому вопросу у ведомства пока нет.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заметил, что в НАТО должны со всей серьезностью отнестись к предложениям России по безопасности.