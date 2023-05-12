Мир 12 мая 2023, 07:27 Госдеп ответил на упреки Зеленского из-за бронетехники Блинкен после упреков Зеленского пообещал дать ВСУ необходимое оружие для контрнаступления РИА «Новости»

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США приложат все необходимые усилия, чтобы восполнить дефицит вооружений в украинской армии для контрнаступления в зоне спецоперации. Об этом в эфире телеканала PBS сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Если Украина на самом деле испытывает нехватку оружия, то они скажут об этом нам. США постараются сделать все возможное, чтобы восполнить дефицит», — сказал он.

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Блинкен отметил, что Штаты вместе с партнерами на ежедневной основе работают с Украиной, чтобы обеспечить необходимую поддержку.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовы к контрнаступлению.

Однако атаку пришлось отложить из-за затянувшихся поставок западного вооружения, которое прибывает в страну партиями, отметил он.