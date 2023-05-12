12 мая 2023, 07:27
Госдеп ответил на упреки Зеленского из-за бронетехники
Блинкен после упреков Зеленского пообещал дать ВСУ необходимое оружие для контрнаступления
США приложат все необходимые усилия, чтобы восполнить дефицит вооружений в украинской армии для контрнаступления в зоне спецоперации. Об этом в эфире телеканала PBS сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.
«Если Украина на самом деле испытывает нехватку оружия, то они скажут об этом нам. США постараются сделать все возможное, чтобы восполнить дефицит», — сказал он.
Реклама
Блинкен отметил, что Штаты вместе с партнерами на ежедневной основе работают с Украиной, чтобы обеспечить необходимую поддержку.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовы к контрнаступлению.
Однако атаку пришлось отложить из-за затянувшихся поставок западного вооружения, которое прибывает в страну партиями, отметил он.
США
Украина
Реклама
Реклама