Госдеп отверг обвинения Турции в причастности к попытке переворота

США отвергли обвинения высокопоставленных чиновников Турции в причастности Вашингтона к попытке переворота в 2016 году. Более того, в Госдепе считают, что такие заявления противоречат союзническим отношениям двух стран.

«США никоим образом не были замешаны в попытке переворота в Турции в 2016 году и немедленно осудили эту попытку. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны», — заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что эти заявления «и другие необоснованные и безответственные заявления об ответственности США за события в Турции» не соответствуют статусу Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Штатов.

В последних числах декабря военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко назвал технические переговоры Турции и США по С-400 «сложной и неоднозначной ситуацией». По его мнению, узнать наперед, чем закончатся переговоры пока почти невозможно.

Вашингтон до этого ввел санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку зенитного ракетного комплекса. Госсекретарь Майк Помпео заявил в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, что купленные Турцией российские С-400 несут опасность для американских военных.