Мир 10 августа 2023, 00:51 Госдеп оценил возможность встречи президентов России и Украины Представитель Госдепа Миллер: решение о встрече Путина и Зеленского будет принимать Киев РИА «Новости»

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Принимать решение о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях Конференции ООН по климату в ноябре будет Киев. Такое заявление на брифинге сделал глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова передал ТАСС.

Так политик прокомментировал предложение ОАЭ организовать переговоры российского и украинского лидеров.

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«Что касается какой-либо встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что решать президенту Зеленскому», — сказал Миллер.

По его словам, глава Украины ранее давал понять, что готов к переговорам с Россией. При этом именно Зеленский подписал указ, согласно которому переговоры с Путиным оказались запрещены законодательно.

Газета Bild ранее заявила, что чиновники киевского режима боятся, что из-за неудач ВСУ в ходе контрнаступления Запад принудит страну сесть за стол переговоров с Россией. В статье отметили, что давление на Украину со стороны международного сообщества постоянно усиливается.