Госдеп отказался объяснять невыдачу виз российской делегации
Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатамПодробнее
Госдеп пренебрегает правилами, установленными международной организацией, предположило агентство.
«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — ответили в Госдепе США.
Однако в ведомстве так и не уточнили причину отказа в выдаче виз российским делегатам. В Госдепе добавили: «Визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством».
Ранее редакция ФАН обратилась в Госдеп с просьбой прокомментировать отказ в выдаче виз российской делегации.
Чиновники планировали присоединиться к работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Однако Госдеп отказал им в визах. В связи с этим МИД России выразил протест заместителю посла США Барту Горману, ему передали соответствующую ноту. А глава ведомства Сергей Лавров назвал отказ США позором.