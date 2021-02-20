Госдеп США передал список для возможных санкций по «Северному потоку — 2» (Nord Stream 2) в Конгресс. В нем названы российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус». Ранее против них уже были установлены ограничения администрацией Дональда Трампа.

Сегодня администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список, следует из заявления законодателя. Об этом объявил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол от штата Техас, сообщил ТАСС.

По его словам, это судно «Фортуна» и его владелец «КВТ-Рус», «против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом». В связи с тем, что фактически никаких новых юридических лиц, против которых американская сторона могла бы ввести санкции, названо не было, Маккол назвал доклад Госдепартамента «полностью не отвечающим требованиям».

В США ждут, что Госдеп вскоре проведет брифинг. На нем должны обсудить, когда администрация Байдена планирует предпринять действия против иных юридических лиц, которые «в настоящий момент участвуют в подпадающей под санкции деятельности».

В докладе названо всего два юридических лица, которые по мнению Штатов, в данный момент участвуют в строительстве. В документе также фигурируют 18 юридических лиц, которые завершили свое участие в работе. Немецких компаний в списке нет.

Ограничения против судна «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус» — были введены администрацией Трампа 19 января 2021 года, за день до окончания его президентских полномочий. Попадание в санкционный список означало заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня. Это никак не повлияло на работу судна.