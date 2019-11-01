К 22 ноября Госдеп «обработает и предоставит» документы «с соответствующими редакционными изменениями», указано в материале газеты. Ведомство дало согласие на предоставление переписки Джулиани с рядом советников госсекретаря США Майка Помпео, туда же включат текстовые сообщения, электронные письма, переписку в мессенджерах, а также записи в календаре.

Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа Подробнее

При этом отмечается, что эту информацию госдепартамент никак не прокомментировал изданию.

Как стало известно ранее, правозащитная общественная организация American Oversight («Американский надзор») через суд Вашингтона добилась от Госдепа публикации документов, которые связаны с политикой действующей американской администрации в отношении Украины.

Конгрессмены США запустили процедуру импичмента президенту Дональду Трампу в конце сентября, после новостей о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы заподозрили главу США в давлении на украинского лидера.