Мир 03 января 2024, 22:47 Госдеп опроверг данные об изменении планов США по Украине Миллер: США не отказывались от планов победить Россию на Украине РИА «Новости»

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Госдепартамент США отрицает информацию о смене курса американских политиков по Украине. Так официальный представитель ведомства Мэттью Миллер прокомментировал статью Politico по поводу изменения планов Соединенных Штатов по украинскому конфликту, сообщило РИА «Новости».

«Нет, это неправда. Неправда», — отметил Миллер на вопрос журналиста.

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Американские журналисты связали сложности с финансированием Украины со стороны США и Европы и смену курса администрации президента Джо Байдена и европейских политиков на Украине.

Авторы статьи не исключили, что коллективный Запад переключил внимание с полной победы над Россией на мирные переговоры, по итогам которых часть Украины перейдет к России.

Представители Госдепа негативно оценили удар ВСУ по центру Белгорода. США не поощряют такие действия и не давали Украине возможности для таких ударов, отметили в ведомстве.

Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор спрогнозировал будущее Украины, если НАТО откажется ей помогать. В этом случае украинским властям придется отступить и отказаться от некоторых территорий.