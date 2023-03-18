18 марта 2023, 09:45
Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий
США запланировали продать Греции 76 машин морского десанта на 268 миллионов долларов
Государственный департамент США одобрил вероятную продажу Греции 76 автомобилей-амфибий и вспомогательного оборудования на сумму около 268 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.
Ведомство отметило, что сделка поможет реализации задач США в области национальной безопасности и внешней политики, так как представляет собой оказание помощи союзнику по НАТО в контексте экономического прогресса в Европе и обеспечения политической стабильности.
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«Возможная сделка поможет Греции успешно противостоять будущим и нынешним внешним угрозам, предоставив эффективные средства отстаивания своих морских интересов в силу стратегического положения на южном флаге обороны НАТО», — отметили в агентстве.
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Также Госдеп подчеркнул, что Греция зарекомендовала себя надежным членом альянса, участия в операциях по борьбе с морским пиратством и терроризмом.
Администрация президента США уведомила конгресс о вероятной сделке с Грецией, в течение месяца законодательный орган обязан ее одобрить или отклонить.
В начале марта в греческий порт Александруполис прибыла американская военная техника, которая затем транзитом через Румынию и Болгарию отправится на Украину.
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