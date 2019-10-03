Госдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

Украина может получить новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Такое решение принял Госдепартамент США.

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Ведомство одобрило поставку комплексов на сумму 39,3 миллиона долларов, пишет агентство Reuters, и разрешило продать Киеву 160 ракет и различное оборудование, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом отмечал, что Киев намерен купить новую партию комплексов Javelin.

В 2017 году именно администрация Трампа впервые согласилась продать Киеву Javelin. Экс-президент США Барак Обама несмотря на неоднократные просьбы Украины, отказывался это делать.

В России неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против продажи оружия Киеву также высказывались многие европейские политики. Они называли поставки вооружений Украине рискованным путем выхода из кризиса.