Госдеп обвинил Россию в дезинформации о вакцинах от коронавируса

Американские власти заподозрили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что к этому могут быть причастны разведслужбы РФ.

Центр глобального взаимодействия, подведомственный Госдепу, выявил четыре сайта, якобы подконтрольных российской разведке, которые распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, заявил Прайс. Речь идет о двух препаратах, зарегистрированных для применения в Соединенных Штатах, добавил дипломат.

В Вашингтоне обвинили Россию в том, что она «вернулась к старым трюкам» и своими действиями подрывает усилия США по борьбе с COVID-19. Прайс заявил об этом, комментируя статью The Wall Street Journal, в которой говорилось, что разведка РФ якобы проводит кампанию по очернению коронавирусных вакцин, произведенных на Западе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 6 марта заявила, что США будут всеми способами противостоять дезинформации о неэффективности вакцин Pfizer и Moderna.

Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» ранее потребовали от регулятора ЕС извинений за критику в отношении стран, одобряющих применение российского препарата.