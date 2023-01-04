Мир 04 января 2023, 00:37 Госдеп обозначил сроки начала работы нового посла США в России Представитель Госдепа Прайс: новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни РИА «Новости»

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Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни прибудет в Москву. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

В ходе брифинга Прайс отметил, что Трейси утвердили на должность недавно, и, насколько ему известно, она с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим новым обязанностям.

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До этого Трейси работала заместителем главы миссии в Москве, отметил глава Госдепа. Он добавил, что новый американский посол как никто другой знает двусторонние отношения.

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«Мы ждем с нетерпением, что посол приступит к своим обязанностям, поскольку важно иметь послов, представляющих США в других странах. Это особенно важно в случае с Россией, где мы поддерживаем каналы связи», — заявил Прайс.

Он отметил, что такие пути взаимодействия чрезвычайно важны во время напряженности.

«Я знаю, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве», — привел RT слова главы госдепартамента США.

Новый американский посол в России Линн Трейси знаменита любовью к русскому языку и горячей поддержкой санкций. Прежний глава дипмиссии Джон Салливан покинул пост из-за тяжелой болезни жены. Трейси станет первой женщиной в истории США, которая возглавит диппредставительство в Москве. Российская сторона согласилась с этой кандидатурой.