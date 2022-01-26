Госдеп объяснил причины падения курса рубля

Ситуация вокруг Украины уже привела к тому, что Россия столкнулась с экономическими трудностями. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс отметил, что даже на нынешнем этапе ситуации на границе РФ и Украины финансовые рынки на фоне передвижения российских войск закладывали большие рисковые премии в российские финансовые инструменты.

«Не только мы одни предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку», — подчеркнул Прайс.

Он напомнил, что российский рубль недавно упал до самого низкого значения за более чем год в сравнении с долларом. Таким образом, российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год.

Прайс допустил, что игроки на рынке понимают: наблюдаемое сейчас не пойдет ни в какое сравнение с тем, что ждет российскую экономику в случае вторжения на Украину.

В последние дни рубль падал на фоне обострения геополитических рисков. Доллар показывал рост выше 79 рублей, евро — выше 89 рублей. В дальнейшем он смог отыграть несколько позиций, скорректировав предшествующий обвал.