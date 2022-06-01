Госдеп не увидел помощи Китая для обхода Россией санкций

До настоящего времени США не увидели помощи России в обходе санкций со стороны Китая. Об этом заявил в онлайн-беседе с аудиторией журнала Foreign Affairs госсекретарь Энтони Блинкен. Он также отметил, что Штаты не видят и поддержки Китаем России в рамках конфликта на Украине.

«На данный момент мы не видели со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что возможность оказания подобной помощи Москве со стороны Пекина беспокоит американское руководство.

«Мы, конечно, видим, что партнерство между ними продолжается. Это проявляется особенно в том, что Китай продолжает поддерживать российские действия в политическом и дипломатическом плане», — отметил госсекретарь.

Ранее заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил, что попытки Запада испортить отношения России и КНР обречены на провал. Его слова прозвучали на международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».