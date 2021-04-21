Госдеп не признал напрямую возвращение посла США по рекомендации РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не признал напрямую, что посол США в России Джон Салливан уезжает в Вашингтон для консультаций по рекомендации Москвы по причине обострения двусторонних отношений, написала «Парламентская газета».

«Послушайте, я позволю российскому Правительству выступать с любыми советами, которые они дают послу. Он возвращается домой, чтобы провести консультации с администрацией, сделать перерыв, чтобы повидаться с семьей», — подчеркнул Прайс.

Как считает политический советник, Салливана не выслали. Он выразил надежду, что после завершения консультаций посол вновь прибудет в Россию.