Мир 04 января 2024, 22:50 Госдеп не исключил снижения уровня поддержки Украины Миллер: США поддержат Украину, но не на том уровне финансирования, как раньше РИА «Новости»

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США продолжат помогать Украине столько, сколько нужно. Однако уровень поддержи, вероятнее всего, изменится, привело РИА «Новости» заявление представителя Госдепа Мэттью Миллера.

«Мы продолжим поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах», — заявил он.

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Представитель Госдепа признал, что Украина окажется в затруднительном положении без помощи США. Миллер выразил надежду на положительное решение конгрессменов по вопросу выделения финансирования украинской армии.

Чиновник отметил, что США не меняют свой курс на Украине и продолжит добиваться победы над Россией. Так он опроверг заявление журналистов о намерении администрации президента Джо Байдена вынудить украинские власти начать переговоры из-за проблем с финансированием.

При этом США признают преимущество России над Украиной по количеству военнослужащих, воздушных сил и ресурсов на земле. Российские возможности весьма значительны, отметил представитель Белого дома Джон Кирби.