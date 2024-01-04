04 января 2024, 22:50
Госдеп не исключил снижения уровня поддержки Украины
Миллер: США поддержат Украину, но не на том уровне финансирования, как раньше
США продолжат помогать Украине столько, сколько нужно. Однако уровень поддержи, вероятнее всего, изменится, привело РИА «Новости» заявление представителя Госдепа Мэттью Миллера.
«Мы продолжим поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах», — заявил он.
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Представитель Госдепа признал, что Украина окажется в затруднительном положении без помощи США. Миллер выразил надежду на положительное решение конгрессменов по вопросу выделения финансирования украинской армии.
Чиновник отметил, что США не меняют свой курс на Украине и продолжит добиваться победы над Россией. Так он опроверг заявление журналистов о намерении администрации президента Джо Байдена вынудить украинские власти начать переговоры из-за проблем с финансированием.
При этом США признают преимущество России над Украиной по количеству военнослужащих, воздушных сил и ресурсов на земле. Российские возможности весьма значительны, отметил представитель Белого дома Джон Кирби.
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