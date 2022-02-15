Госдеп назвал условие возвращения посольства США из Львова в Киев

Американское посольство вернется из Львова в Киев, когда это будет безопасно. Это условие озвучил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Это [решение о переносе посольства из Киева во Львов] не свидетельствует о каких-либо конкретных угрозах американских дипломатам», — привело РИА «Новости» слова Прайса. Свое заявление представитель Госдепа США сделал на брифинге.

Перевод американского посольства, как объяснил Прайс, обусловлен общей потенциальной угрозой безопасности в случае «российского вторжения». Представитель Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон сам принимает решения о приоритетах в сфере безопасности.

Прайс заверил, что перевод посольства не означает отказа от поддержки «территориальной целостности Украины».

Несколько часов назад стало известно, что американские власти приняли решение о временном переносе посольства США на Украине из Киева во Львов. Всю оргтехнику в диппредставительстве при этом поручили уничтожить, сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Решение о временном переводе приняли на фоне сообщений о подготовке «вторжения» России на Украину.