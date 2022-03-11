Госдеп назвал участие США в работе украинских биолабораторий эпизодической помощью

Участие Соединенных Штатов в работе биологических лабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности. С таким заявлением выступил официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.

На очередном брифинге Прайс заметил, что американское правительство не располагает и не управляет биолабораториями на украинской территории.

«Эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась», — подчеркнул он, назвав политику США в этом направлении аналогичной «действиям в других странах по всему миру».

Украинская сторона, заявил Прайс, в полной мере соблюдает все конвенции о биологическом или химическом оружии. В нарушении установленных норм он в очередной раз обвинил Россию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее отмечала, что на Украине действительно существуют объекты биологических исследований. Американская и украинская стороны, по ее словам, постараются не допустить попадания любых материалов оттуда в руки ВС РФ. Минобороны России в ответ заявило, что таким выступлением Нуланд еще раз подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.