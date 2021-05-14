Госдеп назвал цель встречи Лаврова и Блинкена

Предстоящая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь, заявил представитель госдепартамента США.

«Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь», — сказал представитель госдепа на брифинге в пятницу. Его слова цитирует РИА «Новости».

Глава российского МИДа Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен провели телефонный разговор 12 мая, уточнила «Газета.ru». В ходе разговора они обсудили возможность встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике. Она может состояться на следующей неделе.

Блинкен с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19–20 мая глава госдепартамента США примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Точную дату предстоящей встречи Госдеп пока не озвучивал.