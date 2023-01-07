Мир 07 января 2023, 04:50 Госдеп назвал страну, способную сыграть особую роль в урегулировании ситуации на Украине Госдеп США: Индия может сыграть особую роль в урегулировании конфликта на Украине Pxhere

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Индия и ряд других стран, которые общаются с Россией и Украиной, могут помочь в урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

У России, как заявил Прайс на брифинге для иностранных журналистов, «нет подлинного аппетита», чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Поэтому Штаты, по словам представителя Госдепа, стремятся изменить расчеты РФ, продолжая предоставлять украинской стороне военную помощь. Особую роль в урегулировании конфликта могут сыграть такие страны, как Индия, отметил Прайс.

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«Мы в значительной степени согласны с Индией в том, что восстановление прочного мира на Украине является необходимым», — заметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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США, по его словам, весьма тесно взаимодействуют с этой страной «относительно того, что можно сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности и навязать ей дополнительные издержки» в связи со спецоперацией на Украине.

Ранее экономист Марк Туатти назвал Индию единственной страной, которая выиграла от украинского конфликта. Он объяснил свое мнение тем, что теперь Россия начала продавать ей нефть, чего не происходило раньше. Теперь, по мнению Туатти, Индия перерабатывает сырье и продает его дальше, европейским потребителям.