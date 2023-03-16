Мир 16 марта 2023, 02:17 Госдеп назвал необоснованной приостановку Россией участия в ДСНВ Госдеп: приостановка Россией участия в ДСНВ юридически некорректна РИА «Новости»

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Госдеп США распространил бюллетень, в котором назвал необоснованной приостановку Россией участия в Договоре СНВ. В ведомстве заявили, что страна до сих пор связана условиями договора.

«Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Госдеп также выразил готовность встретиться с российской стороной для разрешения создавшихся озабоченностей. В заявлении говорится об отсутствии препятствий для инспекций в рамках договора. Госдеп подчеркнул, что у российских инспекторов есть для этого необходимые визы.

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«Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции», — заявили в Госдепе.

Ранее глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских Вооруженных сил генерал ВВС Энтони Коттон выразил беспокойство, что Россия не возобновит свое участие в Договоре о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ). По его словам, Соединенные Штаты надеются на возвращение Москвы к ДСНВ, но опасаются, что это может не произойти.