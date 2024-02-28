Мир 28 февраля 2024, 17:01 Госдеп намерен предоставить гранты от $25 тыс до $200 тыс для укрепления связей между гражданами США и России

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Госдепартамент США намерен выделить гранты в размере от 25 тысяч долларов до 200 тысяч долларов для укрепления связей между гражданами России и американцами. Об этом написал RT, ссылаясь на текст документа.

Ведомство уже объявило о начале приема заявок на гранты через посольство Соединенных Штатов в Москве.

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В заявлении указывается, что США поддерживают взаимодействие, программы обмена и другие инициативы, способствующие контактам между россиянами и американцами. Заявки могут поступать в том числе от организаций гражданского общества, некоммерческих или образовательных структур, музеев.