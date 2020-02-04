    04 февраля 2020, 10:21

    Госдеп наймет советника для борьбы с коррупцией на Украине

    Анастасия Кременчугская

    Госдепартамент хочет нанять сотрудника, который будет бороться с коррупцией на Украине. Основная его работа заключается в «укреплении потенциала» Национального антикоррупционного бюро и других органов правосудия. Об этом написал RT.

    У советника по борьбе с коррупцией будет много обязанностей. Ему необходимо контактировать с украинскими чиновниками, обучать и обеспечивать их «технической помощью», судьями, адвокатами.

    Помимо этого подрядчику необходимо проводить консультации с правительством Украины. Он будет помогать в помощи принятия реформ в правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

    Проект призван помочь Киеву соответствовать международным стандартам для дальнейшей интеграции в Евросоюз.