Госдеп наймет советника для борьбы с коррупцией на Украине
Госдепартамент хочет нанять сотрудника, который будет бороться с коррупцией на Украине. Основная его работа заключается в «укреплении потенциала» Национального антикоррупционного бюро и других органов правосудия. Об этом написал RT.
У советника по борьбе с коррупцией будет много обязанностей. Ему необходимо контактировать с украинскими чиновниками, обучать и обеспечивать их «технической помощью», судьями, адвокатами.
Помимо этого подрядчику необходимо проводить консультации с правительством Украины. Он будет помогать в помощи принятия реформ в правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.
Проект призван помочь Киеву соответствовать международным стандартам для дальнейшей интеграции в Евросоюз.