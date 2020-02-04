Госдеп наймет советника для борьбы с коррупцией на Украине

У советника по борьбе с коррупцией будет много обязанностей. Ему необходимо контактировать с украинскими чиновниками, обучать и обеспечивать их «технической помощью», судьями, адвокатами.

Помимо этого подрядчику необходимо проводить консультации с правительством Украины. Он будет помогать в помощи принятия реформ в правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

Проект призван помочь Киеву соответствовать международным стандартам для дальнейшей интеграции в Евросоюз.