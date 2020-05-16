Госдеп испугался российского присутствия в Арктике

Госдеп США обвинил Россию. Суть претензий: РФ якобы наращивает военное присутствие в Арктике и таким образом ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.

Это мнение озвучил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи, сообщил ТАСС со ссылкой на стенограмму конференции от пресс-службы Госдепартамента США.

В своем выступлении на брифинге Мерфи ссылался на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который говорил о намерении внести в повестку дня вопросы реагирования в Арктике.

«Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. <…> Арктический регион от этого не защищен», — отметил представитель Госдепа.

Мерфи заявил о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове. По его мнению, это выходит за рамки территориальной обороны. Помимо этого, он сфокусировал внимание на формировании Объединенного стратегического командования России на базе Северного флота и строительстве инфраструктуры.

В конце декабря 2019 года командующий Северным флотом России Александр Моисеев сказал, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, также увеличивается и разведывательная деятельность Альянса.