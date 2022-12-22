Мир 22 декабря 2022, 21:33 Госдеп испугался мошенничества при распределении переданных Украине средств Госдеп США опасается мошенничества при распределении Киевом переданных средств поддержки Pxhere

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Госдепартамент США опасается мошенничества при распределении властями Киева переданных им средств поддержки. Об этом сказано в отчете офиса генерального инспектора Госдепа.

«Такие условия могут нести значительные риски для Госдепартамента, так как недостатки в надзоре подвергают программы большей опасности неэффективного управления и мошенничества, что вызывает серьезную обеспокоенность [в контексте] Украины», — сказано в документе.

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Украина заняла третью строчку в мировом рейтинге стран по индексу восприятия коррупции в 2021 году.

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Также в докладе указано, что из-за боевых действий на Украине ограничены обычные подходы к требуемому мониторингу конечного использования оборонных средств. Офис генинспектора, согласно документу, рекомендовал рассмотреть возможность заключения контрактов на мониторинг со сторонними организациями.

В США остался нерассмотренным законопроект о выделении помощи Украине на 45 миллиардов долларов. Его должны были обсудить в Сенате, но, по данным агентства Bloomberg, голосование отложили. Но после онлайн-встречи лидеров G7, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине, прозвучало заявление о том, что страны-участницы будут и дальше покрывать неотложные финансовые потребности Украины.