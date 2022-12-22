22 декабря 2022, 21:33
Госдеп испугался мошенничества при распределении переданных Украине средств
Госдеп США опасается мошенничества при распределении Киевом переданных средств поддержки
Госдепартамент США опасается мошенничества при распределении властями Киева переданных им средств поддержки. Об этом сказано в отчете офиса генерального инспектора Госдепа.
«Такие условия могут нести значительные риски для Госдепартамента, так как недостатки в надзоре подвергают программы большей опасности неэффективного управления и мошенничества, что вызывает серьезную обеспокоенность [в контексте] Украины», — сказано в документе.
Реклама
Украина заняла третью строчку в мировом рейтинге стран по индексу восприятия коррупции в 2021 году.
Реклама
Также в докладе указано, что из-за боевых действий на Украине ограничены обычные подходы к требуемому мониторингу конечного использования оборонных средств. Офис генинспектора, согласно документу, рекомендовал рассмотреть возможность заключения контрактов на мониторинг со сторонними организациями.
В США остался нерассмотренным законопроект о выделении помощи Украине на 45 миллиардов долларов. Его должны были обсудить в Сенате, но, по данным агентства Bloomberg, голосование отложили. Но после онлайн-встречи лидеров G7, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине, прозвучало заявление о том, что страны-участницы будут и дальше покрывать неотложные финансовые потребности Украины.
Госдеп США
Украина
Реклама
Реклама