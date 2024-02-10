Мир 10 февраля 2024, 14:37 Госдеп допустил отправку переданной Эквадором российской техники на Украину Camilo Erasso/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российскую и советскую военную технику, которую Эквадор может передать США, американское руководство направит Украине. Об этом телеканалу Teleamazonas заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан.

Он напомнил, что власти Эквадора рассматривают возможность передачи старой российской техники для обмена на новую. Салливан подчеркнул, что США с радостью воспримут решение эквадорских властей о помощи ВСУ.

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«Это соглашение о передаче оборудования украинскому правительству <…> Это решения правительства Эквадора, и они все еще рассматриваются», — указал чиновник.

Зампомощника госсекретаря добавил, что документ пока находится на рассмотрении эквадорского президента Даниэля Нобоа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала соглашение Эквадора и США об обмене военной техники. По ее словам, эквадорское руководство согласилось на это решение под давлением американской стороны.