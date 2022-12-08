Мир 08 декабря 2022, 20:28 Госдеп анонсировал скорое вхождение Финляндии и Швеции в НАТО Глава Госдепа США Блинкен назвал ускоренным темп принятия Швеции и Финляндии в НАТО РИА «Новости»

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО близко к своему завершению, так как идет ускоренными темпами. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с представителями внешнеполитических ведомств двух стран.

Он подчеркнул, что правительства Финляндии и Швеции выполнили все взятые на себя обязательства, в том числе — требования Турции, которая волновалась о своей безопасности.

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«Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии», — заявил Блинкен.

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В минувший вторник, 6 декабря, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна еще не ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Государства, по его словам, пока не выполнили обещания по выдаче скрывающихся на своей территории членов экстремистской группировки.

Министр добавил, что меморандум, который Турция заключила с северными странами, — только первый шаг для вступления в Альянс.