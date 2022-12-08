08 декабря 2022, 20:28
Госдеп анонсировал скорое вхождение Финляндии и Швеции в НАТО
Глава Госдепа США Блинкен назвал ускоренным темп принятия Швеции и Финляндии в НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО близко к своему завершению, так как идет ускоренными темпами. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с представителями внешнеполитических ведомств двух стран.
Он подчеркнул, что правительства Финляндии и Швеции выполнили все взятые на себя обязательства, в том числе — требования Турции, которая волновалась о своей безопасности.
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«Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии», — заявил Блинкен.
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В минувший вторник, 6 декабря, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна еще не ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Государства, по его словам, пока не выполнили обещания по выдаче скрывающихся на своей территории членов экстремистской группировки.
Министр добавил, что меморандум, который Турция заключила с северными странами, — только первый шаг для вступления в Альянс.
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