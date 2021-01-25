Госдачу Зеленского пикетировали протестующие и забросали ее платежками за коммуналку

Протестующие против повышения тарифов на Украине пикетировали государственную дачу президента страны Владимира Зеленского. Участники протеста забросали резиденцию в Конча-Заспе платежками за коммунальные услуги.

На акции «тарифного майдана» собралось около 30 человек, пришедших к госдаче президента Украины. Протестующие провели пикет с требованиями ввести мораторий на рост тарифов в стране. Территория резиденции была оцеплена сотрудниками полиции. Участники акции оставили под забором несколько платежных квитанций.

Протесты с аналогичными требованиями к властям из-за роста тарифов также прошли в украинской столице, в том числе у здания президентской администрации, и еще в нескольких городах.

Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании в Херсонской области предполагаемого «агента ФСБ» по прозвищу «Джигурда». В СБУ утверждают, что задержанный якобы намеревался устроить «тарифный майдан». Украинские спецслужбы заявили, что мужчина в мае прошлого года был завербован представителем МГБ ЛНР.