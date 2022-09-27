Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ | 360°

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Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

NTV: государственные банки Турции отказались работать с картами «Мир»

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Государственные банки Турции вслед за частными отказались работать с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщил местный телеканал NTV. По его информации, речь идет о трех финансовых организациях.

«Вслед за двумя частными банками о выходе из „Мира“ заявили три государственных банка», — заявили турецкие журналисты.

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Они уточнили, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, использующих платежную систему «Мир». Официальные лица пока не подтвердили сведения о госбанках.

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Ранее карты россиян прекратили обслуживать два турецких банка — Is Bankasi и DenizBank. Причиной стали антироссийские санкции. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил разработать альтернативу российской платежной системе «Мир». Этой работой займутся члены правительства и специалисты из России.

По словам политолога и экономиста Евгения Змиева, туркам будет довольно трудно разработать аналог «Мира» в ограниченные сроки, так как платежная система является сложным IT-продуктом.

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