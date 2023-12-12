Мир 12 декабря 2023, 17:23 «Горшок пуст». Денег США хватит лишь на два пакета помощи Украине Белый дом: США выделят Украине 2 пакета помощи, после деньги закончатся Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты до конца 2023 года собираются направить на Украину еще два пакета военной помощи, и на этом их финансовые возможности будут исчерпаны. Об этом каналу CNN сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«На этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — подчеркнул он.

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Кирби добавил: на предстоящей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден заверит, что продолжит «упорно работать» над проведением запроса на выделение помощи Украине через конгресс. Джон Кирби констатировал, что американская сторона «сделает все возможное», чтобы продолжать помогать Украине, однако «немногое сможет сделать», если закончатся средства. Дополнительное финансирование необходимо, резюмировал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Зеленский в Вашингтоне «вновь будет умолять своих хозяев» о деньгах для киевского режима.