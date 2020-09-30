Горшечное растение «убило» садовода

Садовод в США скончался от заболевания, которым заразился, когда ухаживал за горшечным растением.

Мужчина стал жертвой паразитов, пишет Daily Star. Во время ухода за одним из горшечных растений 82-летний садовод заразился свободноживущими амебами, которые обитают в почве. Микроорганизмы проникли в мозг пенсионера и привели к его разжижению.

Заболевание проявлялось у мужчины в виде слабости. Американец обратился к врачам только через две недели. К тому времени у пенсионера начала отказывать правая часть тела, а также появились когнитивные нарушения. Через некоторое время пенсионер скончался.

Свободноживущая амеба для человека представляет смертельную опасность. Микроорганизм может приводить к тяжелым последствиям. Большая часть случаев наличия этого паразита в организме диагностируется только при вскрытии. Среди симптомов заражения выделяют головные боли, жар, нарушения психики, тошноту и головокружение, а иногда и психоз.

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