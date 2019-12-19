Гороскоп-отпугиватель мигрантов. Австралия предрекла несчастья жителям Шри-Ланки, вплавь добирающимся до страны

Австралийское министерство внутренних дел пошло на хитрость, и напечатало мрачные астрологические прогнозы для всех знаков Зодиака. Поддельные гороскопы будут распространяться среди жителей Шри-Ланки, которые не первый год пытаются нелегально попасть в страну.

По данным The Guardian, в текстах миграционного департамента всем знакам Зодиака в случае попытки незаконного проникновения в Австралию посулили семейные проблемы и долги до конца жизни. Нехитрая рекламная кампания рассчитана на ланкийцев, которые страстно увлекаются астрологией, и без совета звездочета не женятся, не ищут работу, и даже, кажется, не умирают.

На плакате также есть предупреждение: «Прошло почти четыре года с тех пор, как житель последний житель Шри-Ланки попал в Австралию нелегально. За это время более 160 ланкийцев были возвращены назад».

Правительство Австралии неуклонно борется с незаконной миграцией и ежегодно проводит международные рекламные кампании в странах, которые обычно являются источником беженцев. В стране существует строгий режим охраны границ и нулевая терпимость к мигрантам, пытающимся попасть в Австралию на лодках.

В последние годы страна потратила миллионы долларов на подобного рода деятельность, и заслужила неподдельный восторг президента США Дональда Трампа.

«Эти плакаты изображают политику Австралии в отношении нелегальной иммиграции. Многому можно научиться!» — написал он в Twitter.

Австралийские миграционные службы возвращают в страну происхождения любые суда с людьми, ищущими у них убежища, не выслушивая их заявления.

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Так что же ждет нелегальных мигрантов в Австралии в этом году?

Овен. Если вы попытаетесь нелегально попасть в Австралию на лодке, контрабандисты отберут у вас деньги, и вы вернетесь в Шри-Ланку ни с чем.

Водолей. Вы рискнете всем, что есть у вашей семьи, и все потеряете, если попытаетесь попасть в Австралию нелегально. Вас остановят и вернут в Шри-Ланку.

Стрелец. Если вы нелегально отправитесь в Австралию на лодке, вас вернут назад. Ваши хлопоты будут напрасными, и в конечном итоге вы будете должны всем.

Телец. Если вы нелегально путешествуете в Австралию на лодке, ожидайте, что вас вернут домой, где вы столкнетесь с унижением из-за неудач в вашей общине. Вам будет очень стыдно.

Дева. Если вы незаконно отправитесь в Австралию на лодке, вас остановят и вернут. У вас начнутся проблемы с законом. Вы не получите ничего, кроме поздних сожалений.

Козерог: Решение рискнуть жизнью в опасных морях и при непредсказуемой погоде будет напрасным. Вы вернетесь в Шри-Ланку и столкнетесь с целой чередой неудач.

Близнецы. Неудача будет преследовать вас, если вы нелегально отправитесь в Австралию на лодке. Вы потеряете все, даже украшения жены, которые заложите, чтобы заплатить за это бессмысленное предприятие.

Весы. Вы неудачник. Вы не сможете попасть в Австралию на лодке. Вас остановят и вернут, а ваши деньги будут потрачены впустую.

Рак. Если вы попытаетесь нелегально попасть в Австралию, вас поймают и вернут. Но вы здорово задолжаете, и в семье начнутся проблемы.

Скорпион. Если вы наивно поверите контрабандистам и пытаетесь совершить нелегальное путешествие в Австралию на лодке, вы все равно вернетесь в Шри-Ланку, но потеряете все, что поставили на карту, чтобы попасть туда.

Львы. Если вы попытаетесь нелегально попасть в Австралию на лодке, вас вернут. Вы столкнетесь с юридическими последствиями вашей глупости.

Рыбы. Попытка нелегального путешествия в Австралию на лодке закончится неудачно. Деньги, которые вы получили, заложив землю, будут потрачены впустую.