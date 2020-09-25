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    25 сентября 2020, 16:58

    Городу Свастика в США оставили историческое название

    Дарья Морозова

    Жители города Свастика в штате Нью-Йорк отстояли неоднозначное название города. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Слово «свастика» переводится как «удача» и «благополучие». Но из-за неоднозначных ассоциаций было выдвинуто предложение переименовать город.

    «Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, не знающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — заявил городской инспектор Джон Дуглас.

    Во время совета по этому вопросу предложение переименовать город было единогласно отклонено.

    Новости SMI.FM