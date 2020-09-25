Городу Свастика в США оставили историческое название

Слово «свастика» переводится как «удача» и «благополучие». Но из-за неоднозначных ассоциаций было выдвинуто предложение переименовать город.

«Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, не знающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — заявил городской инспектор Джон Дуглас.

Во время совета по этому вопросу предложение переименовать город было единогласно отклонено.