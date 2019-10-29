Городской совет Милана передумал сносить стадион «Сан-Сиро»
Городской совет Милана решил не сносить стадион «Сан-Сиро», который принимает домашние матчи итальянских футбольных клубов «Милан» и «Интер». Хотя ранее президент ФК «Милан» Паоло Скарони заявил, что старый стадион снесут, а на его месте возведут новые постройки. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня» со ссылкой на итальянские СМИ.
Сообщается, что руководители футбольных клубов «Милан» и «Интер» выступили за постройку новой арены на территории, которая прилегает к «Сан-Сиро» и служит парковкой.
Мэр Милана Джузеппе Сала отметил, что собирается внимательно и детально рассмотреть предложение представителей команд. Предположительно, будущее сооружение сможет принять 60 тысяч человек. Строительство стадиона и окружающей инфраструктуры оценили в 1,2 миллиарда евро.