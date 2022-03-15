Появились фото из освобожденного военными ДНР города Волноваха

Фото и видео, снятые на улицах города Волноваха, появились в Сети. Город освободили подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики.

На кадрах можно видеть, что здания в Волновахе разрушены. Повреждения получили и жилые дома, и другие объекты жилой инфраструктуры. Сейчас помощь мирным жителям продолжают оказывать сотрудники МЧС и Народной милиции ДНР.

Некоторые горожане находятся в пунктах временного размещения из-за того, что их жилье оказалось разрушено. Людям раздают гуманитарную помощь. Это продукты питания, предметы первой необходимости.