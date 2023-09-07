Мир 07 сентября 2023, 18:22 Города Кокимбо и Ла-Серена в Чили остались без электроснабжения после сильного землетрясения

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Сильное землетрясение, накануне произошедшее в Чили, оставило без света более 80 тысяч граждан. Об этом сообщила газета La Tercera.

Больше всего от стихии пострадали города Кокимбо и Ла-Серена. Толчки также ощущались в аргентинских провинциях Мендоса и Сан-Хуан, написал «Ридус».

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Как рассказали в Национальном сейсмологическом центре Чили, магнитуда стихии составила 6,4. Эпицентр находился в 11 километрах на юго-восток от города Тонгой.