Города Карасуке и Куйбышев благоустроят в рамках нацпроекта

Будут реализованы проекты благоустройства в новосибирских городах Карасуке и Куйбышеве в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщило издание Infox.ru.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал, что на благоустройство пойдет 140 миллионов рублей. Минстрой России уже подписал соответствующее соглашение. В Карасуке появится оздоровительный природный комплекс «Савка». В Куйбышеве проект направлен на раскрытие истории и культуры города. Будет обустроена главная городская площадь.