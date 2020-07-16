Город в США выплатит репарации чернокожим

Извинения принес городской совет Ашвилла. Резолюцию единогласно приняли семь местных представителей. Согласно ней, власти населенного пункта инвестируют в районы, где сохраняются проблемы дискриминации. В частности, планируется увеличить финансирование системы здравоохранения и образования, как можно больше строить доступного жилья, создавать новые рабочие места для чернокожих.

В комиссию по возмещению ущерба войдут местные жители, бизнесмены и представители местных властей.

Перевод денег потомкам рабов непосредственно не предусмотрен.

В Ашвилле живут 90 тысяч человек, около 80% из них — белые.

В то же время в Stories Instagram появилась анимированная гифка Mute white people («замьютить белых людей»). Сама соцсеть ее не создавала — это авторский стикер. Его уже назвали новым расизмом.

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят во второй раз отказался преклонять колено перед началом соревнований. Акция прошла перед стартом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Штирии.

Движение Black Lives Matter появилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. Он скончался во время жесткого задержания белым полицейскими. Затем началась волна массовых протестов и погромов не только в США, но и других странах.